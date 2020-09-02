Банк Республика поддержал самозанятость населения в прифронтовых районах

"Банк Республика", один из ведущих банков страны, регулярно реализующий социальные проекты в нашей стране, оказал поддержку в организации самозанятости уязвимых групп населения, проживающих в прифронтовых районах страны.

На этот раз сотрудники банка встретились с безработными, малообеспеченными семьями и вынужденными переселенцами в Товузском, Агдамском и Тертерском районах, расположенных на линии соприкосновения с врагом, и реализовали их желание открыть свой собственный бизнес. Так, для создания животноводческой фермы, банк предоставил жителям прифронтовых районов овец, ягнят, коров и фураж. Жители выразили благодарность банку и всем участникам проекта за возможность создания частного бизнеса, то есть постоянного источника дохода.

Следует отметить, что эти меры осуществляются в рамках Меморандума о сотрудничестве между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией банков Азербайджана для оказания помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения.

Как сообщили из банка, меры в рамках программы самозанятости до конца года будут реализованы и в других регионах страны.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.