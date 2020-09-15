Турецкий венчурный фонд открыл представительство в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Турецкая компания «Boğaziçi Ventures» открыла представительство в Азербайджане.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщается, в Азербайджане впервые открылось представительство Международного венчурного фонда, которое финансирует стартапы и проекты Агентства инноваций. В церемонии открытия приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Еркан Озорал, член правления Bogazici Ventures Foundation и глава азербайджанского представительства Туран Алмаммедов.

Венчурный фонд Bogazici Ventures изначально учредил инвестиционный фонд в размере 5 миллионов долларов для развития азербайджанских стартапов. Также было отмечено, что в Азербайджане планируется открыть несколько международных венчурных фондов. При этом обсуждались перспективы широкого сотрудничества локальных стартапов с Bogazici Ventures.

Отметим, компания Boğaziçi Ventures посредством своих фондов инвестирует в технологические предприятия, обеспечивая их развитие на международных рынках. Все стартапы, прошедшие составленную Агентством инноваций классификацию стартапов и относящиеся к категориям А и В, могут обратиться в инвестиционный фонд Boğaziçi Ventures. Инвестиционное решение для стартапов будет принято в рамках международных стандартов в соответствии с внутренней оценочной политикой Boğaziçi Ventures.

(Автор: Жаля Гасымова)