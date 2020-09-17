ADİF выплатил вкладчикам четырёх закрывшихся банков около 523 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADİF) выплатил 523 миллионов манатов компенсации 22,267 тысячи вкладчикам “Аta Bank”, “Amrah Bank”, “AG Bank” и “NBC Bank”, сообщает Trend со ссылкой на ADİF.

По данным ведомства, 3,9 тысяч вкладчиков «AG Bank» получили 73,17 миллиона манатов, 3,8 тысячи вкладчиков «NBC Bank» - 110,78 миллиона манатов, 9 тысяч вкладчиков «Atabank» - 208,5 миллиона манатов, а 5,5 тысячи вкладчиков «Amrah Bank» - 131,39 миллиона манатов компенсации.

Было отмечено, что выплаты компенсаций вкладчикам «Atabank» и «Amrah Bank» осуществляются с первого июня 2020 года и выплачиваются в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО «Kapital Bank».

Выплаты компенсаций вкладчикам «AG Bank» и «NBC Bank» начались 16 июня 2020 года и выплачиваются в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО “Международный банк Азербайджана”.

Отметим, что ЦБА ликвидировал лицензии данных банков.

(Текст: Жаля Гасымова)