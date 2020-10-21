Посол Мексики выразил важность установления сотрудничества между SOFAZ и Мексиканским Фондом

БАКУ/Trend/ - 20-го октября посол Мексики Родриго Лабардини встретился с исполнительным директором Государственного Нефтяного Фонда Азербайджанской Республики Исрафилом Мамедовым.

В ходе встречи, директор рассказал о деятельности Фонда, его участии в важным социально-экономических проектах страны, а также о сотрудничестве с зарубежными партнерами. Г-н Мамедов подчеркнул экономическую динамику страны, ее важное географическое месторасположение и внешнюю торговлю. Также, он отметил деятельность Посольства Мексики в укреплении двусторонних отношений и оценил работу, проделанную в сфере роста двусторонней торговли между обеими странами.

Посол Лабардини, в свою очередь, представил данные о двусторонней торговле между Мексикой и Азербайджаном, текущем состоянии мексиканской экономики, а также о сравнительных преимуществах страны и ее показателях на мировом уровне. Помимо этого, представил информацию о Нефтяной реформе в Мексике и создании Мексиканского Нефтяного Фонда. Рассматривая нефть в качестве естественного связывающего звена между Мексикой и Азербайджаном, посол выразил важность установления связей сотрудничества между SOFAZ и Мексиканским Фондом, а также изучения 20-летнего опыты SOFAZ.

В ходе встречи был отмечен интерес к продвижению сотрудничества между SOFAZ и соответствующими структурами Мексики.