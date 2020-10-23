Армения создает опасность для Транскаспийского Международного Транспортного маршрута

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле проходит заседание Рабочей группы по развитию Транскаспийского Международного Транспортного маршрута (ТМТМ).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ООО "ADY Konteyner", являющееся дочерней компанией ЗАО “Азербайджанские железные дороги”.

Сообщается, что члены азербайджанской делегации проинформировали участников о провокациях и нападениях вооруженных сил Армении на нашу страну начиная с 27 сентября, в результате которых погибли мирные жители.

Было отмечено, что Азербайджан реализует ряд важных проектов в регионе, в которых активно участвуют соседние страны Азербайджана и его стратегические союзники.Также в ходе провокаций и терроризма Армения наносит ракетные удары по важным объектам инфраструктуры в Азербайджане.

Подобные террористические провокации представляют угрозу для ряда международных проектов, в которых участвует Азербайджан, включая Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут, а также создают риски и опасности для стран-партнеров и компаний, участвующих в этих проектах. По этой причине важно призвать Армению прекратить террор против гражданского населения и стратегических инфраструктур, соблюдать требования международного права, в том числе резолюции Совета Безопасности ООН.

На встрече обсуждались итоги деятельности юридических лиц Международной ассоциации «Транскаспийского международного транспортного маршрута» за 9 месяцев 2020 года, результаты плана перевозок за этот период, сроки движения контейнерных поездов в направлении Восток-Запад и анализ разовых и групповых перевозок в обратном направлении, также обсуждены изменения в Соглашении от 25 июня 2019 года об организации контейнерных перевозок в международном железнодорожном и водном транспорте с участием фидерных судов (судна типа Feederмежду портами Каспийского моря (Актау, Баку (Алят)) Кроме того, был заслушан отчет о проделанной работе по организации перевозки контейнеров фидерами из Турции/Европы в Казахстан/Среднюю Азию. Состоялся обмен мнениями об утверждении тарифных условий на транспортировку некоторых товаров по ТМТМ. В обсуждениях было подчеркнуто необходимость эффективного использования потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута и привлечения на этот маршрут новых грузов. На встрече также обсуждались вопросы дальнейшего повышения конкурентоспособности коридора и преодоления возможных трудностей. На встрече, в которой принимают участие соответствующие ведомства из Азербайджана, Турции, Грузии, Казахстана, Украины и Польши, также участвует дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги», ООО «ADY Контейнер».

(Текст: Жаля Гасымова Редактор: Наталья Кочнева)