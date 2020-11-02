Завершается реконструкция дорог в 3-х населенных пунктах Уджарского района (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершаются работы по реконструкции дорог, которыми пользуются более 7000 человек в Уджарском районе.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Работы по реконструкции дорог являются одним из важных проектов социальной инфраструктуры в Государственной программе социально-экономического развития регионов и напрямую ведут к развитию промышленности, сельского хозяйства и туризма.

Сообщается, что реализация проектов дорожной инфраструктуры охватывает дороги трех сел Уджарского района - Мусуслу, Тезе Шильян и Боят, по маршруту Мусулу-Тезе Шильян-Бергюшад-Багбан-Юхары Шильян-Боят-Газьян. Реконструкция этих дорог осуществляется согласно IV технической категории, протяженность дорог - 21,4 км.

Дороги в селах Мусуcлу, Тезе Шильян и Боят были в основном вымощены гравием. Дорожное полотно и тротуар, долгое время использовавшиеся без капитального ремонта, деформировались. Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает неотложные меры по устранению данных проблем.

В соответствии со строительными нормами и стандартами, на площади 130 000 кв.м будет уложено новое двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 12 см. После этого планируется установить дорожные знаки и информационные табло, сигнальные столбы, а также проложить горизонтальные линии разметки для нормальной организации движения.

Отмечается, что данная дорога обеспечит гражданам легкий и безопасный доступ к автомобильной дороге Баку-Алят-Газах-Государственная граница Грузии, а также поездку в областной центр и в любом направлении страны, а объем сельскохозяйственной продукции, поставляемой из района на рынки страны, будет увеличиваться.

(Текст: Жаля Гасымова. Редактор: Юсиф Агаев.)