БАКУ /Trend/ - Освобожденный от оккупации Кельбаджарский район является административно-территориальной единицей Азербайджанской Республики с административным центром в городе Кельбаджар. Статус административного района Кельбаджар получил в 1930 году. Он является самым высокогорным районом Азербайджана.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Как отмечается, Кельбаджарский район богат полезными ископаемыми, включая залежи золота и хрома. На территории района есть запасы полезных ископаемых промышленного значения. Месторождения Шорбулаг и Агъятаг содержат запасы ртути промышленного значения. В целом это месторождения золота, месторождения ртути с более чем 200 тоннами запасов промышленного значения, месторождение туфа, пригодного для производства пиленого камня, месторождение глины, пригодной для производства кирпичей, месторождение перлита, используемого в качестве легкого бетонного наполнителя, месторождение облицовочного камня, месторождение песчано-гравийной смеси, 4 месторождения мраморного оникса (с запасами в 801 тонну), 1 месторождение обсидиана, 1 месторождение лиственита. Месторождение ртути, промышленные запасы которой зарегистрированы в государственном балансе, называется Левчай и располагается в рудном районе Кельбаджара. Запасы ртути в других месторождениях этого района иссякли в связи с эксплуатацией.

Добыча металлов, особенно драгоценных, играет важную роль в горнодобывающем секторе промышленной отрасли ненефтяного сектора экономики Азербайджана. Месторождения золота в Кельбаджаре будут способствовать новым темпам развития в стране в этой области. Ввод в эксплуатацию новых месторождений золота станет положительной тенденцией для Азербайджана с учетом будущего производства и роста цен на золото на мировом рынке. Процесс превращения золота в надежный финансовый актив происходит в период политической нестабильности в мире или на фоне глобального экономического кризиса. В последние годы правительства стран мира, сокращая долю долларовых активов в валютных резервах, стремительно увеличивают долю золота. Экспорт золота, считающегося одним из трех ведущих товаров в ненефтяном секторе, будет увеличен в результате эффективного использования потенциала Зангиланского и Кельбаджарского районов.

Прекрасная природа, уникальный рельеф, источники минеральных вод, которые будут способствовать развитию туристического сектора Кельбаджара, имеют большую значимость для экономики страны. Здесь расположены месторождения минеральных вод, обладающих большим лечебным эффектом, такие как Юхары Истису, Ашагы Истису. Также в Кельбаджарском районе расположены озера Алагёллер, Гарагёл, Залха гёль и другие. К самым высоким точкам относятся Гамышдагы (3724 м) и Делидаг (3616 м). Минеральные воды Истису, расположенные на территории Кельбаджарского района, отличаются своим благоприятным газовым и химическим составом, высокой температурой, большим природным запасом. Воды этого источника способствуют излечению от многих заболеваний. В 80-х годах прошлого века на источнике Истису функционировали крупный курорт и завод по розливу минеральной воды. Этот завод производил 800 тысяч литров воды в сутки. В поселке Истису Кельбаджарского района действовали санатории, где ежегодно проходили лечение и отдыхали более 50 тысяч человек. Восстановление работы санаториев повысит интерес турист к этим местам.

Кельбаджарский район также богат историческими памятниками, которые могут привлечь интерес туристов. Здесь располагаются различные памятники, относящиеся к албанскому периоду. Предполагается, что название деревни Агдабан в Кельбаджаре относится к древнеалбанскому племени. Нанося урон историческим памятникам Азербайджана, армяне продемонстрировали свой вандализм всему миру. Тем самым они доказали, что эти исторические памятники и земли никогда им не принадлежали. Наскальные изображения в Кельбаджаре схожи с надписями и рисунками в Гобустане и считаются их «близнецами».

Рельеф Кельбаджарского района благоприятен для развития животноводства. Большую площадь занимают горные луга, используемые как летние пастбища. В основном здесь распространены дерновые горно-луговые и бурые горно-лесные почвы. Климатические условия в среднегорье и у подножья гор позволяют развивать неполивное земледелие, садоводство, виноградарство, овощеводство и табаководство. А значение высокогорных территорий заключается в том, что климатические условия и горно-луговые территории можно использовать в качестве пастбищ. Следует также отметить, что площадь лесов занимает около 30 тысяч гектаров.