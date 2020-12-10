Перечисления средств в Фонд «YAŞAT» при помощи мобильного приложения Международного Банка Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Переводы в Фонд «YAŞAT», направленного на поддержку семей раненых и шехидов, теперь можно осуществить при помощи мобильного приложения Международного Банка Азербайджана IBA Mobile. Для этого достаточно открыть приложение на вашем мобильном телефоне и перейти в раздел Фонд YAŞAT, а затем в «Платежи». В данном приложении юридические лица могут легко перечислить средства по ИНН-номеру, а физические лица могут сделать перевод всего за пару минут при помощи FİN-кода удостоврения личности.

Помимо мобильного приложения перечислисть средства в Фонд можно во всех филиалах и отделениях Банка, для этого необходимо воспользоваться данными реквизитами, также перевод можно осуществить в режиме онлайн при помощи специального раздела, созданного на сайте.

«YAŞAT» - это фонд поддержки семей шехидов и раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики. Целью создания такого учреждения является принятие мер в рамках реализации инициатив гражданского общества, предпринимаемых государством в области социальной защиты семей шехидов и инвалидов, пострадавших в результате военных действий. Обеспечение прозрачности, подотчетности и общественного контроля также является одной из главных целей Фонда YAŞAT.

Средства Фонда формируются за счет добровольных пожертвований граждан Азербайджанской Республики, наших соотечественников, проживающих за рубежом, а также других физических, юридических лиц и источников, не запрещенных законом.

Фонд управляется Государственным Агентством по Оказанию Услуг Гражданам и Социальным Инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. Общественный контроль за формированием и управлением средствами Фонда осуществляет Попечительский совет, созданный Президентом Азербайджанской Республики.