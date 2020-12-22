В этом году Международный Банк Азербайджана обеспечил самозанятость 55 семей

БАКУ/Trend/ - Международный Банк Азербайджана продолжает участвовать в программе самозанятости, направленной на улучшение социального обеспечения малообеспеченных семей. Банк поддерживает самозанятость уязвимых групп в рамках как соответствующей программы Министерства Труда и Социальной защиты Населения, так и Меморандума, подписанного между Министерством, Центральным Банком и Ассоциацией Банков Азербайджана. Эти семьи выявляются Государственной Службой Занятости. С апреля месяца 55 малообеспеченных семей уже получили от Банка средства для открытия малого бизнеса.

Международный Банк Азербайджана также принял к рассмотрению обращение в Государственный Центр Занятости Джалила Алышова, отца нашего героя Самира Алышова, жителя села Губалыбалоглан Гаджигабульского района. Банк помог семье шехида основать небольшую ферму.

Цель программы – помощь малоообеспеченным семьям в создании благополучной среды для открытия малого бизнеса или улучшения условий уже существующего. Уникальность программы состоит в том, что деньги гражданам не выделяются, оказываемая помощь носит чисто бизнес-ориентированный характер, направленный на постоянную занятость. Международный Банк Азербайджана также принимает активное участие в этой программе, ориентируясь на свою стратегию поддержки развития малого и среднего бизнеса, а также принципы корпоративной социальной ответственности.

Из 55 семей, получивших поддержку от Банка на данный момент, 23 находятся в Баку и его окрестностях, восемь в Гяндже, три в Ширване, одна в Гаджигабуле, пять в Сумгаите, четыре на Абшероне, две в Сабирабаде и две в Баку. Одна семья проживает в Исмаиллы, одна в Товузе, одна в Джалилабаде, одна в Загатальском районе. Два человека являются вынужденными переселенцами из Губадлы и еще два из Физулинского района.

Тот факт, что 15 человек из перечисленных малообеспеченных граждан, получивших помощь в создании малого бизнеса - женщины, повышает ценность этого проекта с точки зрения развития женского предпринимательства в нашей стране и обеспечения занятости женщин. Деятельность этих семей охватывает следующие области: животноводство, выращивание бройлеров, производство мучных изделий, текстиля и мебели, ремонт автомобилей, здравоохранение, развлечения и т. д.

Информацию о полезных универсальных продуктах и ​​услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, а также о членстве в Клубе предпринимателей можно получить в 37 филиалах и 39 отделениях Банка, на сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, или, посетив официальную страницу Банка в Facebook.