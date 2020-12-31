Началась поставка азербайджанского газа в Европу через TAP (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - БАКУ /Trend/- Началась поставка азербайджанского газа в Европу через Трансадртатический газопровод (TAP), сообщает Trend.

Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября коммерческий природный газ был доставлен сегодня из Мелендуньо в Италию через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия в Грецию и Болгарию через DESFA.

Азербайджан, имеющий прямой доступ к европейскому рынку газа, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев сказал: "В этот исторический день я хотел бы поблагодарить страны-партнеры и компании, которые создали проекты ТAP и Шах Дениз-2, Южный газовый коридор и впервые внесли свой вклад в поставку азербайджанского газа на европейский рынок. Выражаем огромную благодарность экспертам, всем нашим коллегам, финансовым учреждениям, поддерживающим этот проект, и жителям населенных пунктов, через которые проходят наши трубопроводы. Имея долю во всех сегментах Южного газового коридора, от имени SOCAR и азербайджанских нефтяников, успешно выполнивших эту историческую миссию, мы передаем поздравления народам Европейского Союза и народу Азербайджана, поздравляю весь народ Азербайджана в лице автора этого великолепного проекта и ведущей силы Президента Азербайджана Ильхама Алиева!

7 лет назад мы приняли окончательное инвестиционное решение вместе с нашими партнерами и начали подписание договоров купли-продажи газа на сроком на 25 лет с европейскими газораспределительными компаниями. Строительство трех соединенных между собой газопроводов протяженностью 3 500 км, которое некоторые считали невозможным в то время, уже завершено. Сегодня азербайджанский газ находится в Европе.

Европа усилит свою энергетическую безопасность за счет приобретения природного газа из нового источника по альтернативному маршруту. Спад добычи в Европе создает потребность в дополнительных объемах газа на рынке, и азербайджанский газ поможет удовлетворить эту потребность. Таким образом, значение Азербайджана для старого континента возрастет.

Управляющий директор TAP Лука Скьепатти прокомментировал историческое событие: "Сегодня исторический день для нашего проекта, а также для стран, через которые проходит трубопровод, и для энергетического ландшафта Европы. TAP является неотъемлемой частью газовой сети континента и вносит свой вклад в дорожную карту транзита энергии. Мы предлагаем надежный, прямой и удобный транспортный маршрут в Юго-Восточную Европу и другие страны".

Отметим, что второй этап маркетинговых исследований по дальнейшему расширению ТАР и увеличению пропускной способности газопровода до 20 млрд кубометров начнется летом 2021 года.

Напомним, TAP транспортирует природный газ в Европу с гигантского месторождения Шах Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря. Трубопровод протяженностью 878 км соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP) на турецко-греческой границе в Кипре, пересекает Грецию, Албанию и Адриатическое море и достигает южного побережья Италии.

TAP в перспективе сможет стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через соединительные линии, которые будут построены в будущем. Например, Болгария сможет повысить безопасность поставок, обеспечив 33% своих потребностей в природном газе через TAP. Это, в свою очередь, увеличит проникновение природного газа в страну. Выходы TAP в Греции и Албании, а также в Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

Являясь последним сегментом Южного газового коридора, TAP, который обеспечивает Европе надежный доступ к новому источнику природного газа и имеет стратегическое значение, играет важную роль в укреплении энергетической безопасности Европы, диверсификации поставок и достижении целей декарбонизации.

Акционерами TAP являются SOCAR (20%), bp (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).