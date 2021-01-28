Банк Республика создал возможность перечисления средств в «Фонд Возрождения Карабаха» через приложение Mobil Şöbə

Несомненно, самым большим достижением в 2020 году стала наша историческая победа в Великой Отечественной войне. Так, начинается совершенно новый период в истории развития нашего государства. Возрождение освобожденных от оккупации территорий обеспечит еще более динамичное развитие и укрепление Азербайджана.

Как известно, с целью обеспечения достойной жизни населения на освобожденных от оккупации территориях, проведения строительно-реставрационных и благоустроительных работ во всех сферах, а также поддержки безопасного проживания и устойчивого роста благосостояния населения указом Президента Азербайджанской Республики был учрежден юридическое лицо публичного права «Фонд Возрождения Карабаха».

Оставаясь верным своей позиции – быть всегда рядом с нашим государством и народом, Банк Республика перечислил 200 тысяч манатов в «Фонд Возрождения Карабаха». Следует отметить, что Банк Республика также был одним из первых банков, который перечислил средства в «Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом», «Фонд Помощи Вооруженным Силам» и Фонд «YASHAT».

Кроме этого, Банк также создал новую возможность для клиентов, которые хотят поддержать Фонд. Так, теперь все пользователи приложения “Mobil Şöbə” смогут перечислить желаемую сумму в «Фонд Возрождения Карабаха» с одним кликом. Следует отметить, что все пожертвования и переводы в Фонд Возрождения Карабаха в Банке Республика осуществляются без комиссии и ограничений.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.