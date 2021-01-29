ЕС и Азербайджан определили программу поддержки в постпандемический период

БАКУ /Trend/ - ЕС и Азербайджан определили программу на следующие два года для поддержки страны в постпандемический период.

Как сообщает в пятницу Trend , об этом сказал руководитель представительства Европейского союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Он добавил, что финансы на реализацию этой программы также уже определены.

"Безусловно, мы хотим помочь предприятиям подняться после пандемии", - сказал он.

Он отметил, что 15 февраля будет запущен новый сайт под названием EU for Azerbaijan, где будет представлена вся необходимая информация о проектах.

(Автор: Джейла Алиева)

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