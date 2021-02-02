В Азербайджане предлагается освободить от налогов ввоз ряда устройств и оборудования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается освободить от налогообложения импорт станков, оборудования и приспособлений, используемых в ювелирной промышленности.

Как передает Trend, данный вопрос отражен в вынесенных на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) поправках в Налоговый кодекс.

Таким образом, в целях проведения реформ в ювелирной отрасли, предотвращения оттока валюты за рубеж, поощрения местных предпринимателей, занимающихся производством и обработкой золотых и серебряных украшений, способствования развитию таких древних профессий, как ювелирное дело и живопись, и поддержания их деятельности предлагается освободить от налогообложения с 1 января 2021 года сроком на три года импорт на основании подтверждающих документов станков, оборудования и приспособлений для производства и обработки ювелирных изделий из золота и серебра. Также предлагается с 1 января 2021 года освободить от акцизной ставки продажу золота и серебра в виде слитков, монет и гранул сроком на три года.

Учитывая, что освобожденный от оккупации Кельбаджарский район обладает большими запасами золота, эти налоговые льготы внесут свой вклад в экономику страны путем обеспечения эффективного использования золотых запасов этого района.

После обсуждений поправка была принята в первом чтении путем голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)