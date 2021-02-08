Специальная кампания для налоговиков от Yelo Bank

Экономика 8 февраля 2021 12:16 (UTC+04:00)
Специальная кампания для налоговиков от Yelo Bank

Специальная акция для налоговиков! Yelo Bank предлагает кредиты наличными по случаю профессионального праздника работников налоговой службы без комиссии и на условиях от 15%.

Мы поздравляем наших налоговиков с профессиональным праздником посредством объявленной кампании и предлагаем им наличные кредиты на особых условиях, чтобы они могли легче осуществить свои цели.

По условиям кампании мы предлагаем кредиты от 15% годовых, без комиссии, поручителя и страховки. Максимальная сумма кредита составляет 30 тысяч манатов.

Чтобы сэкономить время, вы можете заказать кредит через наш сайт, мобильное приложение, а также посредством социальных сетей.

кампания продлится до 12 февраля.

Заказать кредит онлайн можно по линку - http://bit.ly/kredit-vergi

У вас есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook и Instagram , и мы обязательно ответим!

Yelo Bank - яркий банкинг

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» и упрочил лидерство в АПЛ
«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» и упрочил лидерство в АПЛ
Сборная России по теннису завоевала ATP Cup
Сборная России по теннису завоевала ATP Cup
Умер бывший чемпион мира по боксу Леон Спинкс, побеждавший Мохаммеда Али
Умер бывший чемпион мира по боксу Леон Спинкс, побеждавший Мохаммеда Али
Loading Bars
Лента новостей
В МИД Ирана заявили, что восстановление ядерной сделки не нуждается в посредниках Ядерная программа 12:45
“Туркменавтотранспорт” назвал показатели по грузоперевозкам за 2020 год Транспорт 12:44
В 2020 г. в Азербайджане выросло число активных налогоплательщиков - министр экономики Финансы 12:43
В Японии подводная лодка столкнулась с частным торговым судном Другие страны 12:30
В Азербайджане новый штамм COVİD-19 не зафиксирован Общество 12:18
Специальная кампания для налоговиков от Yelo Bank Экономика 12:16
В 2020 году Азербайджан увеличил экспорт газа посредством TANAP почти вдвое Энергетика 12:07
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 204 Грузия 12:07
Hyundai Motor опровергла сообщения о разработке электромобилей с Apple США 12:02
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового комплекса административного здания Генеральной прокуратуры (ФОТО) Политика 12:02
Более 95% кредитования сектора энергетики, химии и природных ресурсов в Азербайджане приходится на инвалюту Финансы 12:00
Казахстан планирует нарастить экспорт на 18 миллионов долларов Казахстан 11:51
В России за сутки выявили 15 916 зараженных коронавирусом Россия 11:47
Израиль стал первой страной мира, где от коронавируса привились более половины жителей Израиль 11:47
Финансирование экспортной продукции предложили в Казахстане Бизнес 11:41
После решения карабахского конфликта в регионе появились новые возможности - Зариф Политика 11:31
Johnson & Johnson подала в ЮАР заявку на срочную регистрацию вакцины от COVID-19 Другие страны 11:28
Туркменские железные дороги перевыполнили план по грузообороту за 2020 год Транспорт 11:21
Фольклорно-мифологические традиции в творчестве Низами Гянджеви Культура 11:18
Цены на азербайджанскую нефть за первую неделю февраля (ОБЗОР) Финансы 11:15
В Межуправленческом центре при Штабе по решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана прошла встреча со спецпредставителем Президента в г. Шуша Политика 11:09
Фонд Гейдара Алиева обеспечивает инсулином больных сахарным диабетом в возрасте до 18 лет (ФОТО) Общество 11:05
Восстановление города Шуша станет примером для мира - Эльбей Гасымзаде в видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" (ВИДЕО) Общество 11:02
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 4 балла Происшествия 10:55
В Азербайджане прошел Международный конкурс исполнителей на гитаре Культура 10:49
TAP открыл путь для первого экспорта газа из Италии во Францию Энергетика 10:46
Больше всего заражений коронавирусом по Баку зафиксировано в Бинагадинском районе Общество 10:41
В Азербайджане наибольший процент заразившихся коронавирусом приходится на столицу Общество 10:39
Узбекско-корейское АО объявило тендер на транспортные услуги Тендеры 10:32
TƏBİB о вакцинации переболевших коронавирусом лиц Общество 10:28
Армия Китая предоставила вакцину от коронавируса военным Пакистана Другие страны 10:26
Азербайджан подключился к новому проекту FAO по укреплению системы контроля продбезопасности Бизнес 10:21
Обсуждены перспективы многопланового сотрудничества Узбекистана с ИБР Узбекистан 10:14
ОАЭ и Кипр закупили авиакеросин туркменского производства Бизнес 10:14
ACWA Power расширяет инвестиционное присутствие в Узбекистане Узбекистан 10:13
Драгоценные металлы в Азербайджане дорожают Финансы 10:10
Евро и рубль дорожают к манату Финансы 09:51
Госминистр Великобритании Венди Мортон находится с визитом в Баку Политика 09:44
Нефть дорожает на снижении опасений за спрос Энергетика 09:32
В Азербайджане начинается вакцинация граждан старше 65 лет Общество 09:07
Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 14 Другие страны 08:51
EIB о перспективах финансирования проектов возобновляемой энергетики в Азербайджане Энергетика 08:36
Новый препарат быстро избавил людей от коронавируса Другие страны 08:27
Власти Индонезии намерены 10 февраля опубликовать доклад о расследовании крушения Boeing Другие страны 08:01
1 003 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:45
Иран не считает выплату компенсации США условием для возвращения к контактам по СВПД Ядерная программа 07:30
Турнава объяснила, как изменится грузинский рынок электроэнергии после ремонта Ингури ГЭС Грузия 07:15
В Эквадоре пройдет второй тур выборов президента Другие страны 06:59
США намерены вернуться в Совет ООН по правам человека США 06:30
Билл Гейтс назвал две угрозы человечеству после пандемии В мире 06:09
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 106 млн В мире 05:45
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7 Другие страны 05:27
Опрос: 56% американцев поддержали бы запрет Трампу занимать государственные посты США 05:03
NYT: Трамп обсуждал возможность возвращения Флинна в администрацию США США 04:41
На востоке Японии уничтожат еще около 250 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа Другие страны 04:19
ЮАР отложила старт вакцинации населения препаратом AstraZeneca Другие страны 03:58
В США зафиксировали рост темпов распространения «британского» штамма COVID-19 США 03:31
В Эквадоре закончилось голосование на президентских и парламентских выборах Другие страны 03:05
Премьер-министр Судана распустил переходное правительство Другие страны 02:41
«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» и упрочил лидерство в АПЛ Спорт 02:19
Более 700 пассажиров не смогли вылететь из Франции из-за новых ограничений Европа 01:58
Байден: США не будут снимать с Ирана санкции, чтобы вернуть его к переговорам по СВПД США 01:34
Глава Минфина США допустила рост инфляции в случае принятия стимулирующих мер США 01:11
ВОЗ назвала "слухами" предположения о том, что вакцины от COVID-19 могут вызвать бесплодие В мире 00:48
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,44 млн человек Турция 00:29
За подготовку покушения на президента Гаити арестовали 20 человек Другие страны 7 февраля 23:50
Байден заявил, что США и Китай не должны конфликтовать, несмотря на острую конкуренцию США 7 февраля 23:42
Умер экс-госсекретарь США Джордж Шульц США 7 февраля 23:29
Производство автомобилей в Иране увеличилось почти в 17 раз Экономика 7 февраля 23:15
Годовая инфляция в январе в Грузии составила 2,8% Грузия 7 февраля 23:10
UzAuto Motors прекращает продажи Equinox Узбекистан 7 февраля 23:05
В мире за сутки выявили более 432 тыс. случаев заражения коронавирусом Другие страны 7 февраля 22:53
В Сомали упал вертолет миссии Афросоюза Другие страны 7 февраля 22:43
В Германии 14 привитых от COVID-19 заразились британским штаммом коронавируса Европа 7 февраля 22:29
В ДР Конго выявили новый случай заболевания лихорадкой Эбола Другие страны 7 февраля 22:15
Прокуратура о подрыве на мине трех человек в Джебраиле Общество 7 февраля 21:57
Доходы города Санья от туризма в 2020 году составили около $6,5 млрд Финансы 7 февраля 21:16
Rolls-Royce из-за пандемии временно закроет заводы по производству авиадвигателей Бизнес 7 февраля 20:58
В Иране открылась международная выставка IRANTEX Экономика 7 февраля 20:50
Рынки в Грузии будут работать пять дней в неделю Бизнес 7 февраля 20:45
Кыргызстан принял участие в вертуальной сессии ЮНИДО Кыргызстан 7 февраля 20:41
Внесена ясность в новость об открытии Бакинского метро – ОФИЦИАЛЬНО Общество 7 февраля 20:28
Венгерский центр здравоохранения окончательно одобрил применение "Спутника V" Европа 7 февраля 20:25
В Нидерландах снежная буря спровоцировала транспортный коллапс Европа 7 февраля 20:08
Глава Минфина США допустила рост инфляции в случае принятия стимулирующих мер Финансы 7 февраля 19:51
В Сомали убит один из руководителей агентства разведки и безопасности Другие страны 7 февраля 19:36
Не менее 16 человек спасли в Индии из засыпанного после схода ледника тоннеля (Обновлено) Другие страны 7 февраля 19:19
В Иране снизилось число смертей от коронавируса Общество 7 февраля 18:57
Илон Маск начал писать книгу о Tesla и SpaceX США 7 февраля 18:43
В Азербайджане еще 285 человек выздоровели от COVID-19, выявлено 132 новых случаев заражения Азербайджан 7 февраля 18:35
Глава ЕЦБ прогнозирует рост ВВП еврозоны примерно на 4% в 2021 году Финансы 7 февраля 18:26
Германия приостановила железнодорожное сообщение с Нидерландами из-за снегопадов Транспорт 7 февраля 18:08
Два человека погибли в результате крушения самолета в Испании Европа 7 февраля 18:05
Иран увеличит производство нефтехимической продукции к следующему году Экономика 7 февраля 17:48
Тбилисская транспортная компания готова к обслуживанию пассажиров с понедельника Транспорт 7 февраля 17:31
Байконур готовится к первому пилотируемому запуску 2021 года Казахстан 7 февраля 17:27
Народная артистка Азербайджана Евгения Невмержицкая стала прабабушкой Интересное 7 февраля 17:20
В 2020 году в Баку увеличился объем реализованных в торговой сети продуктов питания Бизнес 7 февраля 16:55
По итогам 2020 г. Bank of Baku сократил чистую прибыль Финансы 7 февраля 16:53
В Азербайджанской Армии состоялись церемонии принятия военной присяги (ФОТО) Азербайджан 7 февраля 16:50
Все новости