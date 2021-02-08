Специальная кампания для налоговиков от Yelo Bank

Специальная акция для налоговиков! Yelo Bank предлагает кредиты наличными по случаю профессионального праздника работников налоговой службы без комиссии и на условиях от 15%.

Мы поздравляем наших налоговиков с профессиональным праздником посредством объявленной кампании и предлагаем им наличные кредиты на особых условиях, чтобы они могли легче осуществить свои цели.

По условиям кампании мы предлагаем кредиты от 15% годовых, без комиссии, поручителя и страховки. Максимальная сумма кредита составляет 30 тысяч манатов.

Чтобы сэкономить время, вы можете заказать кредит через наш сайт, мобильное приложение, а также посредством социальных сетей.

кампания продлится до 12 февраля.

Заказать кредит онлайн можно по линку - http://bit.ly/kredit-vergi

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