БАКУ /Trend/ - "Южный газовый коридор" - яркий пример тесного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

Об этом сказал в ходе онлайн-мероприятия глава делегации ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что Азербайджан и ЕС являются партнерами со времени обретения страной независимости.

«Мы вместе обсуждаем и согласовываем приоритеты, проекты и вместе работаем над их реализацией», - сказал Янкаускас.

Отметив высокий уровень сотрудничества между ЕС и Азербайджаном в сфере энергетики, он добавил, что ЕС в настоящее время ищет пути дальнейшего развития этого сотрудничества.