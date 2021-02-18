"Южный газовый коридор" - яркий пример тесного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном
БАКУ /Trend/ - "Южный газовый коридор" - яркий пример тесного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.
Об этом сказал в ходе онлайн-мероприятия глава делегации ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, сообщает в четверг Trend.
Он отметил, что Азербайджан и ЕС являются партнерами со времени обретения страной независимости.
«Мы вместе обсуждаем и согласовываем приоритеты, проекты и вместе работаем над их реализацией», - сказал Янкаускас.
Отметив высокий уровень сотрудничества между ЕС и Азербайджаном в сфере энергетики, он добавил, что ЕС в настоящее время ищет пути дальнейшего развития этого сотрудничества.
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