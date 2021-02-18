ЕС и Азербайджан реализовали более 100 совместных проектов за период сотрудничества
БАКУ /Trend/ - За период сотрудничества ЕС и Азербайджан работали над рядом совместных проектов.
Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе онлайн мероприятия сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.
Он отметил, что на прошлой неделе ЕС запустил очень важный проект по профессиональному образованию.
Также стороны сотрудничали в создании Службы ASAN и создании цифровых сервисов, в сфере борьбы с коррупцией, сказал Янкаускас.
По его словам, были осуществлены различные проекты в сельском хозяйстве, по мониторингу качества воздуха, в "зеленой" энергетике. Так, например, Алятский порт был первым "зеленым" портом на Каспии.
В настоящее время при поддержке ЕС Азербайджан получает совершенно новый способ рассмотрения дел в системе правосудия, добавил глава представительства.
Было отмечено, что на новом сайте eu4Azerbaijan.eu можно найти более 120 проектов Азербайджана и ЕС. Некоторые из них еще находятся на стадии разработки. В частности, на сайте есть «карта», которая дает представление о реализуемых на данный момент проектах.
(Автор: Джейла Алиева)
Твиттер: @JeilaAliyeva