ЕС и Азербайджан реализовали более 100 совместных проектов за период сотрудничества

БАКУ /Trend/ - За период сотрудничества ЕС и Азербайджан работали над рядом совместных проектов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе онлайн мероприятия сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Он отметил, что на прошлой неделе ЕС запустил очень важный проект по профессиональному образованию.

Также стороны сотрудничали в создании Службы ASAN и создании цифровых сервисов, в сфере борьбы с коррупцией, сказал Янкаускас.

По его словам, были осуществлены различные проекты в сельском хозяйстве, по мониторингу качества воздуха, в "зеленой" энергетике. Так, например, Алятский порт был первым "зеленым" портом на Каспии.

В настоящее время при поддержке ЕС Азербайджан получает совершенно новый способ рассмотрения дел в системе правосудия, добавил глава представительства.

Было отмечено, что на новом сайте eu4Azerbaijan.eu можно найти более 120 проектов Азербайджана и ЕС. Некоторые из них еще находятся на стадии разработки. В частности, на сайте есть «карта», которая дает представление о реализуемых на данный момент проектах.

(Автор: Джейла Алиева)

Твиттер: @JeilaAliyeva