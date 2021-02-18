ЕС готов поделиться опытом мирного строительства - глава делегации в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Евросоюз готов поделиться своим опытом мирного строительства с Азербайджаном.

Об этом сказал в ходе онлайн-мероприятия глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, передает в четверг Trend.

«Мы готовы поделиться таким опытом, и я думаю, что Азербайджан может извлечь из этого пользу. Верим, что благодаря сотрудничеству мы в конечном итоге увидим регион Южного Кавказа мирным и бесконфликтным», - сказал Янкаускас.

Он выразил уверенность в том, что в будущем у всех стран региона будут активные дипломатические отношения, открытые границы и все сообщества будут мирно сосуществовать.

«Считаем, что эти программы сотрудничества, которые мы представили и о которых сегодня говорили, могут стать региональными. Для дальнейшего сотрудничества есть возможности в областях транспорта, изменения климата, энергетики и так далее», - сказал он.

Янкаускас добавил, что у ЕС уже есть представитель, активно работающий над этим вопросом.

«В последнее время мы работаем с ООН, Всемирным банком и правительством страны над процессом восстановления и оценкой миростроительства в регионе, что, на мой взгляд, является для нас прекрасной перспективой сотрудничества», - сказал он.