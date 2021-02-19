Довести объем торгового оборота между Азербайджаном и Турцией до $15 млрд - одна из главных целей - турецкий министр

БАКУ /Trend/ - С Победой Азербайджана начался совершенно новый период, изменивший торговую и логистическую инфраструктуру региона.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказала министр торговли Турции Рухсар Пекджан в ходе выступления на турецко-азербайджанском бизнес-форуме в Анкаре.

"На новом этапе мы так же будем рядом с нашими азербайджанскими братьями", - сказала она.

Министр привлекла внимание к поставленной главами Азербайджана и Турции цели – довести объем торгового оборота между двумя странами до 15 миллиардов долларов.

Пекджан отметила, что в сложный период, переживаемый всем миром в связи с пандемией, Азербайджан, проявив большую волю, освободил свои земли от оккупации, что вызвало безграничную радость в Турции.

«Поздравляем азербайджанских братьев с Победой, да упокоит Аллах души наших шехидов», - сказала министр.

Говоря о том, что на сегодня совместно с Азербайджаном реализовано более 400 проектов, Пекджан отметила, что турецкие и азербайджанские компании работают в тесном сотрудничестве в процессе восстановления освобожденных земель.

«Накопленный до сих пор опыт успешной работы мы будем применять и в инфраструктурных проектах», - подчеркнула она.

(Редактор: Натаван Эфендиева)