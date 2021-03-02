Иран заинтересован в скорейшем возрождении Карабаха – посол (ИНТЕРВЬЮ) (ФОТО)

Экономика 2 марта 2021 09:05 (UTC+04:00)
Иран заинтересован в скорейшем возрождении Карабаха – посол (ИНТЕРВЬЮ) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави дал интервью АМИ Trend.

- Как вы оцениваете перспективы участия иранских компаний в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана?

- Иран, как близкий сосед Азербайджана, имеет ряд возможностей для оказания помощи государству и народу Азербайджана в восстановлении Карабаха. Иранский народ и государство рады освобождению азербайджанских территорий и новым реалиям, которые возникли в регионе. Иранское государство и народ заинтересованы в скорейшем возрождении этого региона. Высокопоставленные официальные лица Азербайджана, в частности Президент Ильхам Алиев, пригласили дружественные страны, в том числе Иран, принять участие в восстановлении освобожденных территорий. Исходя из этого, иранское государство заявило о готовности принять участие в восстановлении Карабаха. В настоящее время иранская сторона ожидает оглашения генеральных планов азербайджанского государства в связи с освобожденными территориями.

Участие иранских компаний в восстановительных работах можно считать целесообразным по нескольким причинам.

Географически эти территории расположены на и вблизи границы Ирана с Азербайджаном. Строительные материалы и сырье, рабочая сила в Иране обходится дешевле, чем в других странах. Но самое главное - Иран крайне заинтересован в восстановлении этих территорий.

В то же время, прежде чем начинать восстановление, важно расчистить эти территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Министерство обороны и поддержки вооруженных сил Ирана, подведомственные министерству компании заявили о готовности принять участие в данном процессе. Исходя из принципов гуманизма, эти компании готовы очистить часть этих территорий безвозмездно, а оставшуюся часть - на контрактной основе.

- В какой форме предусматривается дальнейшее развитие отношений между Азербайджаном и Ираном в различных сферах, включая политическую, экономическую, торговую и культурную?

- Азербайджано-иранские отношения вступили на новый этап, этап процветания. Две страны могут расширять сотрудничество во всех областях, включая политическую, экономическую, торговую, культурную и военную сферы. В настоящее время приоритетом является участие в восстановлении освобожденных территорий и расширение экономических связей. На мой взгляд, в ближайшем будущем отношения между двумя странами выйдут на уровень стратегического партнерства. В этом направлении могут быть использованы, в частности, транзитные и транспортные возможности. Отношения между двумя странами могут стать образцом регионального сотрудничества. Между двумя дружественными и соседними странами всегда были хорошие отношения по всем направлениям. В последние годы эти отношения развиваются по восходящей линии. Иран граничит с 15 странами. У каждой страны свое место. Однако среди этих стран Азербайджан является одной из приоритетных и важных стран.

- Каков уровень преференциальной торговли, совместных сельскохозяйственных, энергетических и водных проектов между двумя странами?

- 18 января в Тегеране состоялось 14-е заседание Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном. В ходе заседания был подписан документ о развитии сотрудничества по ряду направлений. Между двумя странами достигнуты договоренности о реализации совместных проектов. Иран и Азербайджан достигли соглашения по ряду нерешенных вопросов, в том числе по гидроузлам "Худаферин" и "Гыз галасы". После ввода в эксплуатацию эти гидроэлектростанции принесут пользу обеим странам с точки зрения водных ресурсов, сельского хозяйства и электроэнергии. Эти гидроузлы важны для водо- и электроснабжения освобожденных территорий. Ожидается, что они будут введены в эксплуатацию в течение ближайшего года.

Последние обсуждения о преференциальной торговле между двумя странами прошли на прошлой неделе. Ожидается, что в ближайшее время будет подписан соответствующий документ.

Мост между Ираном и Азербайджаном через Астарачай, который сейчас используется, был построен во время Второй мировой войны. Несмотря на это, по мосту перевозится большое количество продукции. В последние месяцы мост используется в полную силу, так как экспорт и транзит Ирана увеличились. В настоящее время через этот мост ежедневно проезжает около 200-300 грузовиков. Один из важных проектов между двумя странами - строительство нового автомобильного моста через Астарачай. Этим мостом смогут пользоваться не только граждане, также легковые и грузовые автомобили. Предусматривается в краткие сроки завершить работу над контрактом, заложить фундамент моста и начать его строительство до праздника Новруз. Мост будет строиться обеими странами и, по предварительным оценкам, обойдется в 4-5 миллионов долларов. Этот небольшой мост будет играть важную роль в коридоре Север-Юг. Азербайджан является стратегически важным центром в международных грузоперевозках, в частности на маршруте Север-Юг.

- В последнее время министр иностранных дел Ирана подчеркивает важность соединения железных дорог Ирана с Азербайджаном. Какие шаги запланированы в этом направлении?

- Иран крайне заинтересован в диверсификации отношений с Азербайджаном. В настоящее время между двумя странами есть автомобильное, железнодорожное и морское сообщение. Для увеличения товарооборота между двумя странами необходимо диверсифицировать эти маршруты. Азербайджанская железная дорога проложена до железнодорожного терминала иранской Астары, наряду с грузоперевалкой, в терминале продолжаются и строительные работы. В последнее время строительство железнодорожного терминала было ускорено. В настоящее время важным вопросом для Ирана является строительство железной дороги Решт-Астара. После ввода в эксплуатацию этой железной дороги продукция будет транспортироваться из Персидского залива в Россию и Восточную Европу, и наоборот.

Еще один важный для Ирана железнодорожный проект - объединение железнодорожных линий шести стран в рамках предложения Президента Азербайджана о шестистороннем сотрудничестве. Иран сразу же поддержал это предложение. Этот вопрос также был в центре внимания во время визита министра иностранных дел Ирана Мохамеда Джавада Зарифа в страны региона. Ввод этой железной дороги положительно скажется на экономическом развитии региона. Все это создаст условия для стабильности и устойчивой безопасности в регионе. Иран считает, что после карабахской войны страны могут двигаться в сторону сотрудничества. Таким образом, экономики стран могут объединиться и процветать. Иран поддерживает сближение позиций шести стран. В связи с этим Иран готов провести встречу в Тегеране с участием официальных лиц любого уровня из шести стран для разрешения споров между странами. Иран придерживается позиции, что регион может стать сильнее.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев, Редактор: Наталья Кочнева)

Иран заинтересован в скорейшем возрождении Карабаха – посол (ИНТЕРВЬЮ) (ФОТО) - Gallery Image
Иран заинтересован в скорейшем возрождении Карабаха – посол (ИНТЕРВЬЮ) (ФОТО) - Gallery Image
Иран заинтересован в скорейшем возрождении Карабаха – посол (ИНТЕРВЬЮ) (ФОТО) - Gallery Image
Иран заинтересован в скорейшем возрождении Карабаха – посол (ИНТЕРВЬЮ) (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Иран заинтересован в скорейшем возрождении Карабаха – посол (ИНТЕРВЬЮ) (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Иран заинтересован в скорейшем возрождении Карабаха – посол (ИНТЕРВЬЮ) (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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