Азербайджан и Германия продолжат сотрудничество по повышению квалификации менеджеров

БАКУ /Trend/ - Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Манинг и заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов подписали между министерствами экономики Азербайджана и Германии Совместную декларацию о намерениях продолжить сотрудничество по повышению квалификации менеджеров, работающих в азербайджанских компаниях.

Данная программа повышения квалификации для менеджеров успешно реализуется в Азербайджане уже десять лет. Подписание Совместной декларации обеспечивает её продолжение и в последующие годы.

Программа, реализуемая совместно с Азербайджаном, является составной частью глобальной программы "Адаптация к сотрудничеству с Германией" по повышению квалификации менеджеров Федерального министерства экономики и энергетики Германии.

Программа реализуется Обществом международного сотрудничества с германской стороны и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (МСП) с азербайджанской стороны.

За период реализации данной программы более 470 менеджеров из Азербайджана приняли участие в ней, получив выгоду от многочисленных выпускных мероприятий. Проект уже привел к многочисленным успешным деловым связям. В настоящее время программа реализуется в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса

Менеджеры из 21 страны Азии, Восточной Европы, Латинской Америки, Северной Америки и Африки к югу от Сахары, участвующие в программе, знакомятся с немецкими компаниями и их работой, устанавливают деловые контакты в Германии и возвращаются с новыми предложениями и идеями в местные компании. В свою очередь, для немецких компаний программа во многих случаях является началом долгосрочных деловых отношений с компаниями стран-участниц.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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