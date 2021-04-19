Yelo Bank начал 2021 год с чистой прибылью 5.7 млн манат

За отчетный период отмечена положительная динамика основных финансовых показателей Банка.

По сравнению с концом прошлого года Банк в первом квартале 2021-го года значительно увеличил доход и завершил отчетный период с чистой прибылью в 5.7 млн. манатов. В тоже время совокупные активы банка увеличились на 10.5 млн. манатов и составили 401.4 млн. манатов.

Существенно увеличился и кредитный портфель банка. Так, совокупный кредитный портфель вырос на 6.5% по сравнению с концом 2020 года и составил 328.4 млн. манатов. Объем бизнес-кредитов, составляющих важную часть портфеля, увеличился за отчетный период на 20 млн. манатов. Положительный тренд наблюдается и в портфеле потребительских кредитов, где рост составил 8 млн. манатов.

Чистый процентный доход банка в первом квартале текущего года увеличился более чем в два раза, достигнув 9.9 млн. манатов.

В настоящее время совокупный капитал банка составляет 59.4 млн. манатов, что на 9.4 млн. манатов больше регулятивной нормы.

Комментируя финансовые результаты первого квартала, председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов сказал: «Мы уже видим плоды нашей новой стратегии. Прибыль банка - это результат доверия клиентов и целенаправленной работы нашей сильной команды. Позитивные сигналы оживления экономики также дают дополнительный импульс реализации наших бизнес-целей. В настоящее время наша главная задача - удовлетворять ожидания и потребности наших клиентов на самом высоком уровне в условиях пандемии. Мы верим, что, поддерживая такой темп, завершим 2021-й год с успешными результатами”.