Заслуженные пилоты Азербайджана с нетерпением ждут, когда снова полетят в Карабах (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - Сегодня по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в освобожденном Карабахе строятся и проектируются новые аэропорты. Ожидается, что аэропорт Физули будет сдан в эксплуатацию в этом году.
Во время Первой карабахской войны эти аэропорты находились в зоне боевых действий, и лететь туда было крайне опасно.
Заслуженные летчики Азербайджана Адалят Алишов и Рамиз Хидаятов были среди тех, кто в начале 1990-х годов совершал полеты над Физули и Агдамом. Сегодня, делясь своим 40-летним опытом, они рассказывают о том, как происходили полеты в то время.
Алишов и Хидаятов отметили, что с нетерпением ждут возобновления полетов в Карабахский регион Азербайджана.
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