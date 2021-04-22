Заслуженные пилоты Азербайджана с нетерпением ждут, когда снова полетят в Карабах (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в освобожденном Карабахе строятся и проектируются новые аэропорты. Ожидается, что аэропорт Физули будет сдан в эксплуатацию в этом году.

Во время Первой карабахской войны эти аэропорты находились в зоне боевых действий, и лететь туда было крайне опасно.

Заслуженные летчики Азербайджана Адалят Алишов и Рамиз Хидаятов были среди тех, кто в начале 1990-х годов совершал полеты над Физули и Агдамом. Сегодня, делясь своим 40-летним опытом, они рассказывают о том, как происходили полеты в то время.

Алишов и Хидаятов отметили, что с нетерпением ждут возобновления полетов в Карабахский регион Азербайджана.