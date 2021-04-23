В Баку с приближением лета подорожали дачные дома
БАКУ /Trend/ - В Баку с приближением летнего сезона повышаются цены на частные и дачные дома.
Как сказал Trend в пятницу директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт по вопросам имущества Нусрат Ибрагимов, в марте стоимость частных и дачных домов выросла на 1,25 процента.
Средняя цена за квадратный метр составила 971 манат, сказал он.
По словам эксперта, также наблюдается рост цен на аренду дачных домов: "Аренда частных и дачных домов подорожала на 3,58 процента".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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