БАКУ/Trend/- Азербайджан может стать одним из новых источников поставок газа в Украину.

Как сообщает Trend, об этом по результатам заседания украинско-азербайджанской рабочей группы по сотрудничеству в энергетической сфере сообщил начальник управления по работе с заказчиками ОГТСУ Андрей Прокофьев.

«Мы очень ценим сотрудничество между нефтегазовыми компаниями Украины и Азербайджана и заинтересованы в его развитии», - отметил он.

На сегодняшний день транспортировка природного газа в Украину из Республики Азербайджан возможна через территорию Турции и далее - через Трансбалканский трубопровод.

«Оператор ГТС Украины продолжает сотрудничать с партнерами из Румынии и Молдовы над развитием транспортировки природного газа по Транcбалканскому маршруту с целью увеличения мощности импорта, что обеспечит еще лучшие условия развития сотрудничества с азербайджанскими партнерами», - добавил Прокофьев.