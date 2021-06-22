S7 Airlines будет осуществлять рейсы из Владикавказа в Баку
Российская авиакомпания S7 Airlines с 3 июля 2021 года начнет полетную программу из Владикавказа в столицу Азербайджана, передает Trend со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Полёты в Баку будут совершаться с частотой один раз в неделю по субботам. Вылет из Владикавказа в 18:00, прибытие в Азербайджан в 20:15 по местному времени. Обратный рейс будет вылетать из Баку в 16:00 и прибывать в Северную Осетию в 16:25.
На маршруте будут задействованы комфортабельные самолеты Boeing 737-800, оборудованные салонами бизнес- и экономического класса.
Рейсы запланированы авиакомпанией до конца октября. Билеты уже в продаже, приобрести их можно на официальном сайте авиаперевозчика и во всех авиакассах.
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