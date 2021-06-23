Акционеры ОАО «Международный Банк Азербайджана» провели общее собрание

БАКУ /Trend/ - 23 июня 2021-го года в головном офисе Международного Банка Азербайджана, расположенном по адресу г. Баку, ул. Низами, 67, состоялось общее собрание акционеров.В связи с пандемией короновируса мероприятие проводилось в заочной форме.

По итогам обсуждений собрание одобрило финансовый отчет Международного Банка Азербайджана за 2020-ый год, рекомендованный внешним аудитором и Комитетом по аудиту. В результате реализации новой стратегии развития Банка за последние годы были обеспечены капитализация, финансовая стабильность и прибыльность. Согласно финансовым результатам 2020-го года был рассмотрен вопрос о выплате акционерам дивидендов. В конечном итоге было принято решение о выплате 127 миллионов манатов из прошлогодней прибыли.

Аббас Мамедали оглы Ибрагимов был повторно назначен Председателем Правления Международного Банка Азербайджана на следующие 3 года.

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