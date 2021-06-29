Азербайджанская компания ATEF Group поставила на Киевскую ГАЭС силовой трансформатор

25 июня на Киевскую гидроаккумулирующую электростанцию доставлен блочный силовой трансформатор Т2, производства азербайджанской компании ATEF Group. Об этом сообщила пресс-служба Укргидроэнерго, передает Trend со ссылкой на Металлургпром.

Поставка оборудования состоялась в рамках реализации проекта «Реабилитация гидроэлектростанций» за кредитные средства Европейского Инвестиционного Банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Вес такого трансформатора без навесного оборудования составляет 116 тонн, а его мощность равна 150 МВ · А.

Новый блочный трансформатор будет установлен во время работ по реконструкции блока №2 Киевской ГАЭС. Необходимость установления нового блочного трансформатора обусловлена ​​увеличением мощности агрегатов №6 и №4 после реконструкции, а также состоянием электротехнического оборудования, исчерпало свой эксплуатационный ресурс.