ТуранБанк оказал поддержку лагерю “YAŞAT” (ФОТО)

В центре внимания и заботы всегда находятся семьи шехидов и ветеранов, сражавшихся за территориальную целостность и суверенитета нашей страны, освобождение наших земель от оккупации.

Также TуранБанк всегда принимает активное участие в инициативах по социальной защите и удовлетворению потребностей семей наших шехидов и ветеранов. Придерживаясь этой традиции, наш банк совместно с фондом “YAŞAT” и волонтерами ASAN оказал финансовую поддержку для проведения летнего лагеря для детей шехидов.

Во время пробытия детей в лагере каждому участнику в соответствии с их пожеланиями были вручены различные подарки, купленные при финансовой поддержке банка.

Цель лагеря “YAŞAT” для детей шехидов, организованного Фондом “YAŞAT” и организацией “Волонтеры ASAN”, держать детей наших шехидов в центре внимания, обеспечивать их социальную заботу.

В рамках проекта предусмотрено реализовать 6 лагерей примерно на 300 детей. В каждом лагере будут развлекательные часы для детей, образовательные тренинги, театры, встречи с профессионалами с положительным имиджем в своей сфере, экскурсии, а также тренинги с психологами, консультации и концертная программа с участием певцов.

Следует отметить, что ТуранБанк, в рамках программы корпоративной социальной ответственности, постоянно поддерживает социально уязвимые группы населения и фокусирует в центр внимания детей, которые являются наше будущее.

Отныне наш банк вместе с Фондом “YAŞAT” и дальше будет поддерживать социальную защиту семей шехидов, регулярно участвуя в социальных проектах

TуранБанк

С нами надежно.