Россельхознадзор разрешил поставки томатов с 34 предприятий Азербайджана
Россельхознадзор разрешил 34 азербайджанским предприятиям и одному кооперативу поставлять томаты в РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Россельхознадзор с 3 августа 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с 34 азербайджанских предприятий и одного азербайджанского кооператива. Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных к ходе совместных видеоинспекций, инспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики", - отмечается в сообщении.
Таким образом, всего в настоящее время поставлять томаты в Россию могут 187 азербайджанских производителей.
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