Россельхознадзор разрешил поставки томатов с 34 предприятий Азербайджана

Россельхознадзор разрешил 34 азербайджанским предприятиям и одному кооперативу поставлять томаты в РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Россельхознадзор с 3 августа 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с 34 азербайджанских предприятий и одного азербайджанского кооператива. Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных к ходе совместных видеоинспекций, инспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики", - отмечается в сообщении.

Таким образом, всего в настоящее время поставлять томаты в Россию могут 187 азербайджанских производителей.