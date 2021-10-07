«ЛУКОЙЛ» приобретает долю Petronas в проекте «Шах Дениз»

БАКУ /Trend/ - ПАО «ЛУКОЙЛ» сообщила о подписании соглашения о приобретении у компании PETRONAS 15,5%-ной доли участия в газовом проекте Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу «ЛУКОЙЛ», сумма сделки составит 2,25 млрд долл. США, её закрытие ожидается после выполнения отлагательных условий, включая согласование Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики SOCAR.

После закрытия сделки доля ЛУКОЙЛа в проекте Шах-Дениз увеличится с 10% до 25,5%. Прочими участниками проекта Шах-Дениз являются оператор bp (28,8%), ТРАО – 19%, SOCAR – 10%, NICO – 10% и SGC – 6,7%.

«Порядка тысячи компаний с российским капиталом, включая ЛУКОЙЛ, интегрированы в реализацию Плана действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества, подписанного в 2018 году в ходе встречи глав государств - Владимира Владимировича Путина и Ильхама Гейдар оглы Алиева. Увеличение нашей доли участия в проекте Шах-Дениз открывает новые возможности синергии в перспективных отраслях национальных экономик. За два с половиной десятилетия ЛУКОЙЛ наработал колоссальный опыт на Каспии - в стратегическом для нас регионе, создав серьёзную добычную и транспортную инфраструктуру. И мы гордимся тем, что прикаспийские государства, лидеры нефте- и газодобычи, доверяют нашей компетенции в реализации приоритетных международных проектов», - сказал Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

​(Автор: Ляман Зейналова)