AccessBank объявляет тендер
AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере. Тендер объявлен на поставку мебели.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу [email protected], или по номеру (+994 55) 505 69 59.
Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает 18:00 28.10.2021.
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