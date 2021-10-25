Азербайджан продлевает программу партнерства с ФАО

Экономика 25 октября 2021 23:09 (UTC+04:00)
Азербайджан продлевает программу партнерства с ФАО

БАКУ /Trend/ - Продлевается срок программы партнерства между Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Как сообщает Trend, в этой связи на заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) обсуждалось утверждение "Протокола о продлении действия соглашения "о программе партнерства ФАО-Азербайджан между Правительством Азербайджанской Республики и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН".

Депутаты подчеркнули важность продления действия соглашения.

После обсуждения документ был поставлен на голосование и принят.

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