Pasha Bank готов поддержать новые проекты для развития стартап-экосистемы Азербайджана - член правления

Экономика 28 октября 2021 15:10 (UTC+04:00)
Pasha Bank готов поддержать новые проекты для развития стартап-экосистемы Азербайджана - член правления

БАКУ /Trend/ - Pasha Bank готов поддержать новые проекты для развития стартап-экосистемы Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг член правления Pasha Bank Джалал Оруджев на Саммите по инвестициям и культуре Азербайджана, организованном Агентством развития малого и среднего бизнеса и Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества (ICYF) при поддержке министерств экономики и культуры.

По его словам, банком уже подписаны соответствующие соглашения по некоторым проектам.

Оруджев отметил, что Pasha Bank создал платформу для привлечения стартап-проектов.

"Банком создана платформа не только в направлении ИТ, но и финансовых технологий. Этот проект также направлен на распространение банковских продуктов и инструментов Pasha Bank, что позволяет заработать и стартаперу", - сказал он.

Как отметил Оруджев, Pasha Bank ведет активное сотрудничество с Центральным банком Азербайджана: "В настоящее время со стороны ЦБА готовится проект по открытому банкингу (open banking). Это позволит усилить сотрудничество с банковскими организациями по стартап-проектам", - сказал Оруджев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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