Руководство итальянской компании Maire Tecnimont Group посетило Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)

Экономика 1 ноября 2021 10:34 (UTC+04:00)
Руководство итальянской компании Maire Tecnimont Group посетило Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с первым вице-президентом итальянской компании Maire Tecnimont Group Джанни Бардацци и главой азербайджанского представительства компании KT-Kinetics Technology (дочерняя компания Maire Tecnimont Group) Никколо Хейлперн.

Выразив удовлетворение встречей с гостями в БВШН, Э. Гасымов рассказал им об успешном сотрудничестве вуза с компанией Maire Tecnimont Group. Ректор отметил, что благодаря этому сотрудничеству студенты БВШН имеют возможность участвовать в программах стажировки, организуемых компанией. Э. Гасымов сообщил, что БВШН разработала учебную программу по альтернативным источникам энергии и предложил компании Maire Tecnimont Group оказать поддержку вузу в данном направлении.

В свою очередь представитель Maire Tecnimont Group подчеркнул важность сотрудничества с БВШН. Он поддержал предложение ректора и сказал, что готов провести лекции со студентами вуза по этой теме. Говоря о расширении сотрудничества между Бакинской высшей школой нефти и компанией Maire Tecnimont Group, Джанни Бардацци подчеркнул, что благодаря этому успешному сотрудничеству 12 выпускников БВШН работают на различных должностях в компании Kinetics Technology.

На встрече обсуждалась важность перехода на возобновляемые источники энергии, а также вопросы, связанные с применением цифровизации в этой области, трансформацией в «зеленую химию», обучением студентов новым технологиям. Стороны также обменялись мнениями о проведении совместных семинаров с профильным итальянским вузом.

Руководство итальянской компании Maire Tecnimont Group посетило Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) - Gallery Image
Руководство итальянской компании Maire Tecnimont Group посетило Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) - Gallery Image
Руководство итальянской компании Maire Tecnimont Group посетило Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) - Gallery Image
Руководство итальянской компании Maire Tecnimont Group посетило Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) - Gallery Image
Руководство итальянской компании Maire Tecnimont Group посетило Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) - Gallery Image
Руководство итальянской компании Maire Tecnimont Group посетило Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) - Gallery Image
Руководство итальянской компании Maire Tecnimont Group посетило Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) - Gallery Image
Руководство итальянской компании Maire Tecnimont Group посетило Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Руководство итальянской компании Maire Tecnimont Group посетило Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Руководство итальянской компании Maire Tecnimont Group посетило Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Руководство итальянской компании Maire Tecnimont Group посетило Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Руководство итальянской компании Maire Tecnimont Group посетило Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Руководство итальянской компании Maire Tecnimont Group посетило Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Руководство итальянской компании Maire Tecnimont Group посетило Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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