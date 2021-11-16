Разработана новая стратегия развития Азербайджана на 2022-2030 гг. – Микаил Джаббаров (версия 2)

(первая версия в 12:08)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вступает в новый этап развития, который охватит 2022-2030 годы. Поэтому разработана новая стратегия развития страны на этот период.

Об этом сказал во вторник министр экономики Микаил Джаббаров в ходе обсуждения проекта госбюджета Азербайджана на 2022 год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.

«Перед нами стоят такие первостепенные задачи, как устойчивый экономический рост, финансовая устойчивость национальной экономики и восстановление освобожденных территорий. С этой целью соответствующие структуры провели плодотворные обсуждения», - сказал Джаббаров.

По его словам, в госбюджете предусмотрены мероприятия по реализации социальных программ.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)