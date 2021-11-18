Названы приоритеты по восстановлению освобождённых территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В число основных приоритетов в восстановлении освобождённых территорий Азербайджана входят управление и безопасность, инфраструктурные проекты, экономическая активность и другие шаги в экономической сфере.

Об этом сказал заместитель директора департамента по восстановлению и развитию территорий минэкономики Азербайджана Вусал Гараев в ходе деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры – «Умный город» в Баку, сообщает в четверг Trend.

«Будут реализованы работы по строительству и восстановлению железных и автомобильных дорог, разработаны социальные услуги. Мы работаем над активизацией предпринимательской деятельности. Также важным шагом является инвентаризация всех объектов этих территорий», - сказал он.

Он добавил, что аэропорты на освобожденных территориях поспособствуют увеличению грузооборота и развитию туризма.

"Также эти объекты имеют важное значение для автомобильной дороги Север-Юг. Кроме того, драйвером в вопросе будущего переселения людей является снабжение электроэнергией. В связи с этим мы ведем работы по строительству ГЭС, развитию альтернативных источников энергии (солнечные и ветряные панели). Вся эта инфраструктура является важной для привлечения дополнительных инвестиций», - сказал Гараев.

(Автор: Садраддин Агджаев)