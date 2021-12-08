Зарабатывайте больше с Yelo Bank

Yelo Bank запускает новую депозитную кампанию. Таким образом, Банк сделал процентную ставку по вкладу Yelo Sabit для клиентов более яркой и выгодной, подняв ее до 11%.

При желании получать ежемесячный доход по вкладам, открытым сроком на 12 месяцев, процентная ставка будет составлять 10%, а в конце периода - 11%.



Доход по депозиту можно получать ежемесячно через бесплатную пластиковую карту.

Но и на этом преимущества не заканчиваются. Количество вкладов не ограничено, продление происходит автоматически. Депозиты с минимальной суммой 100 манат могут быть размещены на срок до 36 месяцев.

В то же время, годовая процентная ставка по вкладу «Яркая Победа» повышена до 11%. Главной отличительной особенностью этого продукта является то, что, открывая этот депозит, клиент получает как процентный доход (10,5%), так и делает пожертвование в Фонд возрождения Карабаха (0,5%).

Вклады, размещенные в Yelo Bank, застрахованы в соответствии с правилами Фонда страхования вкладов.

Подробнее: http://bit.ly/emanet-yelobank

Есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram или Whatsapp, и мы обязательно ответим!

Yelo Bank - Яркий Банкинг!