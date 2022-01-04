БАКУ /Trend/ - Крупные производители муки и хлеба выступили с обращением по поводу изменения цен и в Азербайджане, передает во вторник Trend.

«В настоящее время, учитывая необходимость продолжения деятельности производителей муки и импорта пшеницы, чтобы обеспечить страну этим стратегическим продуктом питания, возникла необходимость скорректировать цены на муку в соответствии с текущими ценами на продовольственную пшеницу, чтобы предотвратить угрозу дефицита. В результате корректировки оптовая цена 50-килограммового мешка муки может вырасти до 36 манатов, а, следовательно, цена на традиционную ("заводскую") буханку хлеба увеличится максимум на 10-15 гяпиков», - говорится в обращении.

«Как известно, из-за происходящих глобальных негативных процессов, неопределенности, давления на производство и цепь поставок, а также из-за пандемии COVID-19 в мире резко выросли цены на продукты питания. Эти процессы отразились и на стоимости продовольственной пшеницы, которая импортируется в Азербайджан из России. В связи с ростом цен на российском рынке эта продукция поставляется в Азербайджан по более высоким ценам. Кроме того, введение высокой экспортной пошлины с февраля 2021 года в России также серьезно влияет на рост цен. В декабре 2021 года среднемесячная экспортная цена 1 тонны продовольственной пшеницы в России выросла на 58,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на 33,1 процента - в сравнении с декабрем 2020 года. Для уменьшения негативного влияния глобального роста цен на азербайджанский рынок государство на протяжении года оказывало большую поддержку импортерам и производителям муки», - отмечается в обращении.

В нем подчеркивается, что для доведения запасов продовольственной пшеницы до нужного уровня с 2020 года в Азербайджане заготовителям выделяются субсидированные кредиты.

«Дополнительно с февраля 2021 года производителям муки были выплачены субсидии, импорт и продажа продовольственной пшеницы, а также продажа муки и хлеба были освобождены от НДС. Результатом поддержки, оказываемой нам, предпринимателям, является то, что глобальные изменения цен не столь серьезно повлияли на азербайджанский рынок и позволили сохранить оптовую цену на 50-килограммовый мешок муки на уровне 26 манатов. Учитывая, что существующий механизм субсидирования действовал до конца декабря 2021 года, возникла необходимость привести цену муки в соответствие с текущей ценой на продовольственную пшеницу, чтобы продолжить ее импорт и деятельность производителей муки, надежно обеспечить страну этой стратегической продовольственной продукцией и предотвратить угрозу возникновения дефицита. Осознавая свою важную роль в продовольственном обеспечении граждан, заявляем, что в случае, если цена муки будет приведена в соответствие с текущей ценой продовольственной пшеницы, мы мобилизуем все усилия, чтобы до сезона уборки и заготовки зерна 2022 года цена хлеба и мучной продукции не поднималась выше указанного уровня. Призываем всех участников цепочки продовольственного снабжения проявить солидарность с нами», - говорится в обращении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)