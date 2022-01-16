Азербайджан делает ставку на альтернативную энергетику - о перспективах и новых возможностях

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе в Азербайджане произошло по-настоящему знаковое событие: состоялась церемония закладки фундамента ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, которая будет построена саудовской компанией ACWA Power. В церемонии приняли участие и выступили Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр энергетики Королевства Саудовская Аравия, принц Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд. Важно отметить, что это первый подобный проект в нашей стране, реализованный полностью за счет иностранных инвестиций.

Проект будет реализован в Ситалчае и селе Пиракешкюль Абшеронского района. Электростанция будет вырабатывать около 1 миллиарда киловатт/час электроэнергии в год, экономить 220 миллионов кубометров газа, предотвращать выбросы в атмосферу более 400 тысяч тонн CO2. Кроме того, это - новые рабочие места и перспектива для производственных и обслуживающих сфер.

Кроме того, в тот же день в Баку между министерством энергетики АР и компанией ACWA Power Королевства Саудовская Аравия был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области морской ветроэнергетики. Меморандум предусматривает сотрудничество по определению основных принципов сотрудничества в области морской ветроэнергетики, оценке потенциала и созданию условий для выгодных инвестиций в проекты возобновляемой энергии в Азербайджане. Для руководства и контроля за деятельностью, осуществляемой в рамках Меморандума, будут созданы Руководящий комитет и Рабочая группа.

Тема так называемого "зеленого перехода" - снижения загрязнения окружающей среды в связи с добычей энергии - стала одной из самых актуальных в современном мире. Что касается Азербайджана, то в прошлом году в нашей стране был принят ряд крайне важных решений для стимулирования сферы альтернативной энергетики, обладающей серьезным потенциалом для будущего развития национальной экономики.

В частности, были определены механизмы поддержки использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в производстве электроэнергии. Согласно законодательству страны, планируется сразу несколько механизмов, которые должны будут стимулировать предпринимателей инвестировать в производство электроэнергии из возобновляемых источников. В частности, речь идет о гарантированных тарифах, поддержке активных потребителей, научных исследований в области ВИЭ, а также налоговых стимулирующих мер.

Кроме того, был определен порядок установления тарифов на электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии.

Энергетика - традиционно один из важнейших секторов экономики Азербайджана. И в 2022 году, даже несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, эту отрасль ждут большие перемены: наша страна активно и интенсивно развивает такую новую и крайне перспективную отрасль, как альтернативная энергетика. Развитию отрасли уделяет серьезное внимание Президент Ильхам Алиев, а иностранные инвесторы уже вкладывают в азербайджанскую экономику сотни миллионов долларов.

Если несколько лет назад специалисты дискутировали по поводу того, настолько ли необходимо вкладывать огромные средства в развитие отрасли, которая сейчас "как бы не нужна", то сегодня важность возобновляемых источников энергии общеизвестна. И Азербайджан, несмотря на большие запасы нефти и газа, вкладывается в развитие альтернативной энергетики, делая ставку не только на традиционные источники, но и на развитие передовых направлений.

Возможности Азербайджана в области альтернативной энергетики очень велики, и уж точно потенциал страны - самый высокий в регионе. Большая часть суммарного потенциала альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджане приходится на солнечную энергию - 5 тысяч мегаватт. На втором месте идет энергия ветра - 4500 мегаватт, а оставшаяся часть приходится на биомассу (1500 мегаватт), геотермальную энергию (800 мегаватт) и потенциал малых рек (350 мегаватт).

Показательно, что параллельно с развитием внутреннего рынка, наша страна ведет активные переговоры с зарубежными партнерами в сфере возобновляемой энергетики. Так, например, черногорская компания Adriatic Capital уже заинтересована в совместном участии с Азербайджаном в проектах по использованию солнечной энергии. Делегация компании недавно была в Баку на переговорах в министерстве энергетики Азербайджана и уже провела осмотр некоторых частей территории страны, которые могут иметь потенциал.

По мере освоения отрасли расходы на ее развитие снижаются. Это объясняется не только мировой тенденцией снижения затрат на развитие данного направления, но и работами, которые проводятся и будут проведены в Азербайджане в области налаживания производства необходимого оборудования и технологий.

Огромный потенциал этой сферы в Азербайджане очевиден, но важнейший фактор будущего развития возобновляемой энергии в нашей стране - это политика, проводимая под руководством Президента Ильхама Алиева. Именно благодаря усилиям и вниманию, которые проявляет глава государства, наша страна добилась значительных успехов в развитии делового климата. Это, в свою очередь, привело в Азербайджан крупнейших мировых инвесторов, которые готовы вкладывать огромные суммы в перспективные проекты, причем не только в области энергетики, но и по многим другим направлениям. Стабильность, отличный деловой и инвестиционный климат и серьезная политическая воля, которую проявляет руководство страны, - вот залог успеха азербайджанской экономики.

Эмин Алиев

Главный редактор АМИ Trend