Азербайджан и Иран могут упростить режим пересечения границы – министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран могут упростить режим пересечения границы.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасеми, находящийся с визитом в Азербайджане.

«Считаю, что открытие новых промышленных зон и парков, расширение торгового потенциала найдут свое отражение в документе, который будет подписан между сторонами. Наши отношения будут развиваться с учетом интересов обеих стран. Также рассматривается вопрос упрощения пересечения границы между нашими странами. В области транспорта мы имеем хороший потенциал для развития сотрудничества», - сказал Гасеми.

Он выразил уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Ираном будет развиваться по нарастающей.

«Мы стали свидетелями тех работ, которые проводит Азербайджан на освобожденных территориях. Мы увидели, что работы идут быстрыми темпами. Наш сегодняшний визит создал основу для подписания в дальнейшем соответствующих документов для сотрудничества. Транзитный потенциал, существующий между нашими странами, является дополнительным звеном сотрудничества. Автомобильный мост, который будет построен в Астаре, расширит наш транзитный потенциал», - сказал Гасеми.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)