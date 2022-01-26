Как никогда раньше, уверен в важности сотрудничества Франции, ЕС и Азербайджана в сфере изучения космоса - Захари Гросс

БАКУ /Trend/ - Как никогда раньше, уверен в важности сотрудничества Франции, ЕС и Азербайджана в сфере изучения космоса.

Как передает в среду Trend, об этом написал в Twitter посол Франции в Азербайджане Захари Гросс.

"После сегодняшней встречи с председателем Космического агентства Азербайджана Самеддином Асадовым я убедился в важности сотрудничества Франции, ЕС и Азербайджана в сфере изучения космоса для дальнейшего применения [полученных знаний] в сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами, науке, медицине", - говорится в публикации.