Как никогда раньше, уверен в важности сотрудничества Франции, ЕС и Азербайджана в сфере изучения космоса - Захари Гросс
БАКУ /Trend/ - Как никогда раньше, уверен в важности сотрудничества Франции, ЕС и Азербайджана в сфере изучения космоса.
Как передает в среду Trend, об этом написал в Twitter посол Франции в Азербайджане Захари Гросс.
"После сегодняшней встречи с председателем Космического агентства Азербайджана Самеддином Асадовым я убедился в важности сотрудничества Франции, ЕС и Азербайджана в сфере изучения космоса для дальнейшего применения [полученных знаний] в сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами, науке, медицине", - говорится в публикации.
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