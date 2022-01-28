БАКУ /Trend/ - Разрабатываются механизмы финансирования предпринимательства на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу исполняющий обязанности главы правления Фонда развития предпринимательства Азербайджана Осман Халиев на брифинге по итогам прошлого года.

«В настоящее время эти механизмы анализируются и согласовываются с соответствующими структурами. Если механизмы будут приняты, то бизнесу окажут дополнительную финансовую поддержку», - сказал Халиев.

По его словам, в 2021 году в фонд поступили обращения от предпринимателей, работающих в сферах услуг, логистики и производства на освобожденных территориях Азербайджана.

«Фонд поддерживает эти предприятия посредством как гарантированных государством кредитов, так и льготных кредитов. В качестве критерия оценки фонд применяет особый подход к субъектам предпринимательства, действующим на освобожденных территориях или занимающимся деятельностью, связанной с этими территориями, и старается с максимальным вниманием относиться к их обращениям», - добавил Халиев.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)