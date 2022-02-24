При поддержке банка АВВ будет определен победитель конкурса EY «Предприниматель года»
10 марта станет известно имя победителя конкурса «Предприниматель года», который проводится со стороны EY Azerbaijan при финансовой поддержке банка АВВ. В этом году участниками конкурса стали 9 компаний из Азербайджана: ATL Tech, ELAD, Fortune Trade, IDEA, JL Tech, Your Decor and Events, ZIRA Natural & Gourmet и платежная система YIĞIM. Одна из перечисленных компаний будет объявлена победителем и получит возможность представлять Азербайджан на международном конкурсе «Предприниматель года».
Конкурс «Предприниматель года», учрежденный компанией EY, проводится с 1986 года. В настоящее время это одна из самых престижных наград в мире бизнеса. Конкурс «Предприниматель года», целью которого является демонстрация успеха перспективных бизнесменов, организуется более чем в 60 странах, помимо Азербайджана. Партнерами конкурса также являются агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и компании Equita и AZPROMO.
ABB оказывает финансовую поддержку конкурсу «Предприниматель года» уже третий год, что является лишь частью всей работы банка по развитию предпринимательства в нашей стране.
Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.