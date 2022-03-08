Стоимость азербайджанской нефти превысила $128 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста седьмого марта выросла на 9,93 доллара относительно предыдущего показателя и составила 128,71 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 10,07 доллара - до 126,88 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 10,39 доллара, составив 95,83 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, седьмого марта выросла на 9,82 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 130,05 доллара за баррель.

Официальный курс на восьмое марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)