В Карабахе уже восстановлены 4 малые ГЭС – замминистра

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в Карабахе уже восстановлены четыре малые гидроэлектростанции (ГЭС).

Об этом сказал во вторник заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан, передает Trend.

По его словам, в Азербайджане планируют превратить освобожденные территории в зону «зеленой» энергии.

«Проект этой стратегии разрабатывается совместно с японской TEPSCO. В Карабахе все источники энергии будут построены на основе ВИЭ. На сегодняшний день в Карабахе уже восстановлены четыре малые ГЭС, продолжаются работы по восстановлению пяти малых гидроэлектростанций. Другие 18 планируется восстановить за счет частных инвестиций», - сказал Солтанов.

Минэнерго оценивает потенциал ветряной энергетики Азербайджана в три тысячи мегаватт, гидроэнергетики - более чем в 23 тысячи мегаватт, малых ГЭС - до 520 мегаватт, а биоэнергетики – в 380 мегаватт. Потенциал ветряной энергетики на всей территории Азербайджана оценивается в 157 гигаватт, отметил он.

«Тарифы на электроэнергию в Азербайджане регулируются соответствующими законодательными актами. Электроэнергия в Азербайджане стоит значительно дешевле, чем в ряде других стран. Для обеспечения этого баланса правительство разработало соответствующие субсидии», - сказал Солтанов.