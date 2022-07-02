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SOCAR Energy Switzerland стала крупнейшей энергетической компанией в Швейцарии - посол (ФОТО)

Экономика Материалы 2 июля 2022 10:04
SOCAR Energy Switzerland стала крупнейшей энергетической компанией в Швейцарии - посол (ФОТО)

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров выступил с речью на мероприятии, посвященном 10-летней годовщине со дня учреждения компании SOCAR Energy Switzerland, передает Trend со ссылкой на публикацию дипломата в Twitter.

Со дня своего основания SOCAR Energy Switzerland стала крупнейшей энергетической компанией в Швейцарии, отметил он.

«И азербайджанское посольство в Берне, и SOCAR Energy Switzerland сотрудничают с начала своей деятельности в 2012 году для развития политических и экономических отношений между Азербайджаном и Швейцарией. Горжусь хорошими результатами», - написал Искендеров.

SOCAR Energy Switzerland стала крупнейшей энергетической компанией в Швейцарии - посол (ФОТО)
SOCAR Energy Switzerland стала крупнейшей энергетической компанией в Швейцарии - посол (ФОТО)
SOCAR Energy Switzerland стала крупнейшей энергетической компанией в Швейцарии - посол (ФОТО)
SOCAR Energy Switzerland стала крупнейшей энергетической компанией в Швейцарии - посол (ФОТО)
SOCAR Energy Switzerland стала крупнейшей энергетической компанией в Швейцарии - посол (ФОТО)
SOCAR Energy Switzerland стала крупнейшей энергетической компанией в Швейцарии - посол (ФОТО)
SOCAR Energy Switzerland стала крупнейшей энергетической компанией в Швейцарии - посол (ФОТО)
SOCAR Energy Switzerland стала крупнейшей энергетической компанией в Швейцарии - посол (ФОТО)
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