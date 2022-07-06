Access2Success: теперь они знают, как развивать свой бизнес (ФОТО)

Проект AccessBank для женщин-предпринимателей Access2Success успешно завершен. Около 250 кандидатов подали заявки на участие в проекте, направленном на профессиональное развитие женщин, делающих первые шаги в предпринимательстве. Из них в обучении приняли участие 53 человека, соответствующие требованиям. Участницы представляли такие направления, как туризм, образование, питание, здравоохранение, экотовары, одежда и аксессуары.

В рамках 5-недельного проекта Access2Success, проведено более 40 часов занятий, на которых женщины-предпринимательницы узнали о стратегическом развитии бизнеса, антикризисном управлении, отчетности перед государственными органами, продажах, маркетинге, электронной коммерции, управлении персоналом, контроле бизнеса и т.д. Участвующие женщины-предприниматели, в возрасте от 23 до 65 лет, получили теоретические знания от экспертов, а также приняли участие в практических занятиях.

В последние дни тренинга участники выступили с презентациями о том, как они применят полученные на семинарах знания в своем будущем бизнесе. В заключительном мероприятии приняли участие руководство AccessBank и менторы программы, которые присоединились, чтобы дать последние советы и напутствия и пожелать участницам успехов в дальнейшем развитии их бизнеса.

Следует отметить, что AccessBank, лидер микрофинансирования в Азербайджане, в мае этого года начал обучающую программу для женщин-предпринимателей по улучшению конкурентной бизнес-среды. Целью банка является поддержка женщин, которые управляют микро-, малым и средним бизнесом и намерены его расширять.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые институты и инвестиционные фонды. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).