Активы Azer Turk Bank выросли на 80%

По состоянию на 1 июля 2022 года активы государственного Azer Turk Bank находились на уровне 600 миллионов манатов, что на 47% больше показателя на начало текущего года, и на 80% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Объем кредитного портфеля банка за отчетный период увеличился на 58% и составил 287 млн. манатов. Депозитный портфель составил 221 млн. манатов с ростом на 37%, то есть на 59 млн. манатов.

Azer Turk Bank впервые принял участие в организации синдицированного кредита совместно с ведущими зарубежными банками, выделив долговое обязательство на 2 миллиона манатов.

Банк завершил второй квартал с чистой прибылью в размере 812 тысяч манатов, что на 81% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Процентные доходы банка увеличились на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 14 миллионов манатов, а непроцентные доходы увеличились на 98% и составили 9 миллионов манатов.

Также следует отметить увеличение количества карт и POS-терминалов банка, что стимулирует развитие такого приоритетного направления как рост числа безналичных операций. Так, количество карт увеличилось на 45%, а количество POS-терминалов увеличилось на 137% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Кроме того, в ближайшее время в Банке планируется внедрить бесконтактные платежные системы «Apple Pay» и «Google Pay».

За отчетный период Azer Türk Bank открыл два современных цифровых филиала и до конца текущего года предоставит клиентам еще два филиала такого же типа.

75 процентов акций ОАО "Azer Turk Bank", действующего с 1995 года, принадлежат Азербайджанскому государству.