SkyHome- Для тех, кто любит жить на высоте! (ФОТО)

Kristal Absheron, предлагает квартиры по доступным ценам в проекте «SkyHome», который является вершиной современной архитектуры. «SkyHome», расположен недалеко от самого выдающего места Баку Тбилисского проспекта и Ясамальского парка. Вы можете стать владельцами полностью отремонтированных квартир по выгодным кредитным условиям в проекте, где вы будите отдыхать и душой, и телом.

При ремонте жилого комплекса «SkyHome», используются строительные материалы европейских брендов, соответствующие высоким стандартам качества. Фасад всех зданий жилого комплекса утеплен каменной ватой. Система утепления позволяет экономить расходы на электроэнергию и газ, используемой для обогрева и охлаждения квартир. Еще одним преимуществом проекта, выделяющимся современным экстерьером, являются окна от пола до потолка.

И вы можете стать владельцем квартиры с кредитными возможностями до 20 лет от 6% годовых, с первоначальным взносом от 20 %.

Подробнее: *1544 / 0504480000

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