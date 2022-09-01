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В Физулинском международном аэропорту впервые выданы визы через систему ASAN Visa (ФОТО)

Экономика Материалы 1 сентября 2022 22:29 (UTC +04:00)
В Физулинском международном аэропорту впервые выданы визы через систему ASAN Visa (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 26 августа 2022 года самолет с представителями дипломатического корпуса из Анкары (Турция) приземлился в Физулинском международном аэропорту. Работающие в Турции, России, Иране и Азербайджане дипломаты, послы иностранных государств, военные атташе и представители международных организаций ознакомились с аэропортом.

Как сообщили Trend в четверг в Центре развития электронного правительства, представители дипломатического корпуса приняли участие в конференции в Шуше, посвященной работам и планам в области восстановления и реконструкции на освобожденных территориях, использованию потенциала разминирования и градостроительства в постконфликтный период, а также общим возможностям международного сотрудничества. В конференции приняли участие более 100 дипломатов и военных представителей из более чем 60 стран и 19 международных организаций.

Дипломатам, которым в рамках визита требовалась виза в Азербайджанскую Республику, впервые в Физулинском аэропорту посредством системы ASAN Visa была оформлена электронная виза.

В Физулинском международном аэропорту впервые выданы визы через систему ASAN Visa (ФОТО)
В Физулинском международном аэропорту впервые выданы визы через систему ASAN Visa (ФОТО)
В Физулинском международном аэропорту впервые выданы визы через систему ASAN Visa (ФОТО)
В Физулинском международном аэропорту впервые выданы визы через систему ASAN Visa (ФОТО)
В Физулинском международном аэропорту впервые выданы визы через систему ASAN Visa (ФОТО)
В Физулинском международном аэропорту впервые выданы визы через систему ASAN Visa (ФОТО)
В Физулинском международном аэропорту впервые выданы визы через систему ASAN Visa (ФОТО)
В Физулинском международном аэропорту впервые выданы визы через систему ASAN Visa (ФОТО)
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